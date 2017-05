Cos’è l’ Economic Value Added (EVA) ?

E’ un indice di redditività che ha cambiato la vita a molti Amministratori delegati di società che prima del suo arrivo spesso avevano vita facile, nel senso che quando la società faceva utili l’azionista era soddisfatto, tutto andava bene.

Poi un giorno qualcuno ha iniziato ad usare l’Eva come parametro per capire se la società, al di là dell’utile, sta relamente bruciando o creando valore.

L’Eva infatti considera il costo dei mezzi propri investiti ed una volta trovato questo costo lo toglie all’utile e trova il reale utile della società una volta remunerati i mezzi propri.

Evidente che questo nuovo criterio di valutazione ha cambiato le cose, e non di poco, soprattuto nei mercati ormai maturi dove la redditività delle società è notevolmente diminuita rispetto ai primi anni di attività quando nel settore c’erano pochi competitors.

Questo indice di redditività oltre che essere utilizzato per calcolare la reale redditività annuale di una società è utilizzato anche per calcolare il Fair Value della stessa e di conseguenza del relativo titolo (per le aziende quotate).

Per queste ultime è indispensabile conosce il valore reale del titolo per poter confrontare il prezzo attuale di borsa con il valore intrinseco della società.

Nel caso di Ferragamo, società quotata nell’ Indice Ftsemib l’Eva medio degli ultimi anni è pari al 30,34% (roba seria), tutti gli indici di redditività sono ottimi , oltre a essere una società con utili importanti, ha pochi debiti e molti mezzi propri che vengono remunerati mantenendo un rendimento netto di tutto punto.

Dall indice di redditività Eva si arriva, sapendolo sviluppare , al Fair Value del titolo che al momento si attesta attorno ai 24,25 euro ad azione.

Come è possibile vedere il prezzo attualmente si attesta attorno al suo Fair Value, dopo la discesa delle ultime sedute.

Al contrario di Telecom nonostante sia una società sana , che fa utili e con gli indici di redditività buoni, ha un’ Eva medio pessimo negli ultimi anni , la società quindi sta sostanzialmente distruggendo valore.

Passando dall’ Eva al Fair Value possiamo notare come i prezzi attuali siano, per Telecom, leggermente sopra alla fascia Buy con un Fair Value che attualmente è pari a 1,08 euro ad azione.

Di fatto l’Eva è quindi un indicatore di redditività che permette, oltre che di capire se una società crea o distrugge valore, di trovare il Fair Value di una società per capire se è conveniente o meno acquistarla o venderla.

Sul sito Rating&Consulting sono disponibili oltre 300 valutazioni di società quotate con innumerevoli indicatori, sia fondamentali che ciclici, per permettere una comprensione migliore dello stato effettivo di una società e del suo titolo all’ interno del mercato.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive: è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016