Cosa nostra: Riina, ha ucciso la mafia!

Totò Riina, il mafioso più conosciuto al mondo dell’ultimo mezzo secolo è morto in un carcere di massima sicurezza, da 25 anni in detenzione speciale, al 41 bis[1], c.d. “carcere duro”, trattamento riservato ai criminali ritenuti pericolosi, con lo scopo ultimo di ostacolare ogni forma di contatto con altri detenuti, ovvero con l’esterno al carcere, come le persone affiliate alla criminalità organizzata e tutta una serie di ulteriori limitazioni (ora d’aria, corrispondenza etc.).

Ciò malgrado, il pluri criminale Totò Riina, con 26 ergastoli passati in giudicato, è morto pure lui, di morte naturale, senza mai pentirsi, mai abiurare i tanti omicidi commessi o ordinati, a cominciare dalle stragi “Falcone-Borsellino” del 1992.

Secondo qualcuno, non essendosi mai pentito, l’ex pecoraio assurto ai vertici del panorama criminale, è morto da capo.

A mio avviso, al netto dei danni provocati alla società per i tanti omicidi commessi, dopo un ventennio di latitanza e altri venticinque vissuti nel “carcere duro”, mezza vita l’ha trascorsa con rinunce, stenti, sofferenze: è morto da miserabile così come è vissuto.

E’ stata la vita di un perdente, uno che, con la sua strategia criminale, fatta di bombe, di attacco frontale allo Stato, alle Istituzioni, arrivando addirittura a scrivere un “Decalogo – Papello” di ciò che lo Stato avrebbe dovuto fare, nella famosa trattativa “Stato-Mafia”, i cui contorni, a processo in corso, non sono ancora del tutto chiari.

Riina, ha ucciso la mafia!

Perché dico questo? Perché la strategia delle bombe, ma soprattutto l’attentato di Capaci in Sicilia, ove perse la vita Giovanni Falcone, la sua compagna e tre agenti di scorta, si è rivelata la fine dell’associazione mafiosa immaginata da Totò ‘u curto,

Questi attacchi allo Stato, provocarono l’introduzione, novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico, della “inversione dell’onere della prova”[2].

In pratica, nei confronti di soggetti per i quali è in corso un procedimento penale per contrabbando doganale, traffico di stupefacenti o indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose che conducono un tenore di vita elevato, ritenuto sproporzionato ai redditi dichiarati, si procede a confisca del patrimonio.

Se in condizioni di normalità, in comuni indagini è la polizia giudiziaria che deve dimostrare la illecita provenienza di un patrimonio, nelle situazioni anzidette è esattamente il contrario, nel senso che è l’indiziato di affiliazione criminale a dimostrare la legittima provenienza: onere della prova invertito.

E’ stato questo, un passo avanti decisivo nella lotta al crimine organizzato, soprattutto con riferimento al sequestro di patrimoni di origine criminale.

E’ stata una legge, pensata e applicata appena un mese dopo la strage di Capaci che, iniziando con la cattura della stesso Riina avvenuta dopo qualche mese, è stato l’inizio della fine del metodo introdotto dal pecoraio analfabeta.

Amen!

[1] L’articolo 41 bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 concernente le “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

[2] D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge n.356/92 – 12-quinquies. Trasferimento fraudolento di valori (2) .

