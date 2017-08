Correzione in arrivo a Wall Street, ma non quando se lo aspettano tutti

Il mercato azionario statunitense, per quanti osservino fattori come inflazione, tassi d’interesse e crescita degli utili sembra ancora piuttosto solido (nonostante le opinioni in merito siano le più opposte). Dopo i recenti cali di Wall Street, che ha accumulato una flessione dal 7 agosto di circa l’1,3%, l’analista di Goldman Sachs, Sheba Jafari, ha chiamato in causa l’analisi tecnica per prefigurare una futura, consistente correzione dei corsi azionari.

Ma non subito: prima che essa si verifichi la borsa Usa dovrebbe raggiungere una nuova vetta. Lo strumento utilizzato è quello dell’onda di Elliot (o Elliot Wave Principle), che identifica i grossi movimenti (le onde) del mercato: ogni movimento su o giù corrisponde a un’onda. Il pattern tende a essere tendenzialmente crescente fino alla quinta onda, alla quale seguono altre tre che puntano verso il basso (nota come fase correttiva).

In questo momento Wall Street si trova in una situazione rappresentata dalla figura in basso.

“Dato che questa è la quarta di cinque onde dal febbraio 2016, ciò dovrebbe in teoria causare almeno un avanzamento in più”, sostiene l’analista di Goldman Sachs.