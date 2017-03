Correntisti tassati per salvare banche italiane

Deutsche Bank ha trovato un modo insolito per recuperare i soldi versati al fondo di salvataggio bancario italiano. La divisione italiana della prima banca tedesca ha imposto una tassa di 25 euro sui circa 500 mila conti correnti in Italia, misura che le dovrebbe fruttare 11,7 milioni di euro, la somma versata al fondo di aiuti bancari.

L’iniziativa ricalca quelle già intraprese da altre banche italiane come Ubi Banca, UniCredit e Intesa SanPaolo. Il settore in Italia ha dovuto investire nel fondo di risoluzione bancaria, utile per salvare gli anelli deboli della catena, nel complesso 3,8 miliardi di euro. Il Fondo di risoluzione è stato introdotto con la direttiva Brrd (quella del regime di bail in) destinata all’esecuzione dei piani di salvataggio delle banche.

(In fase di scrittura)