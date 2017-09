Nord Corea, Ubs alza probabilità di un conflitto militare al 20%

I venti di guerra tra Nord Corea e Stati Uniti iniziano a prendere forma anche nelle analisi delle banche d’affari.

“Abbiamo aumentato al 10-20% la probabilità che le tensioni sfocino in un conflitto militare”, dichiarano Mark Haefele, global chief investment officer e Min Lan Tan, responsabile investimenti dell’area Asia Pacifico di Ubs wealth management in una nota.

In precedenza le chance di uno scontro armato erano giudicate inferiori al 10%. Già in aprile, però, gli strategist della banca svizzera avevano ipotizzato lo sconto armato come uno dei tre scenari possibili, accanto all’ipotesi “nessuna escalation” e all’eventuale aumento delle sanzioni (senza pregiudicare una soluzione diplomatica nel lungo termine). “Le ultime dichiarazioni tra i due Paesi ci collocano nel terzo scenario, ma continuiamo a considerare l’ipotesi di un conflitto militare come potenziale rischio di coda”.