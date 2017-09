Corea del Nord: pronto un altro “pacco regalo” per gli Usa

La Corea del Nord ha minacciato ancora una volta gli Stati Uniti e lo ha fatto . L’ambasciatore nordcoreano alle Nazioni Uniti ha detto che Pyongyang è pronta a inviare “altri pacchi regalo” agli Stati Uniti, mentre le potenze mondiali stanno cercando una risposta ai nuovi test nucleari del regime.

Sui mercati dopo che il Dow Jones perso più di 1% (era successo solo altre tre volte in tutto il 2017) i timori legati all’intensificarsi della crisi geopolitica nella penisola coreana stanno favorendo i beni rifugio. Una tendenza al flight-to-quality favorisce asset come Titoli di Stato Usa, oro e yen. L’azionario in Asia è invece stato messo sotto pressione anche nonostante i fondamentali delle società quotate siano considerati buoni.

“Le valutazioni dei titoli giapponesi sono a buon mercato e i fondamentali delle aziende non sono malvagi, ma gli investitori stranieri ritengono che le azioni giapponesi stiano perdendo interesse perché sono sensibili ai rischi legati all‘Estremo Oriente”, dice a Reuters Norihiro Fujito, senior investment strategist di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

“Ci si attende che la Banca del Giappone comprerà ETF (exchange-traded fund, fondi comuni) se il mercato cadrà, ma le vendite degli stranieri sarebbero così estese da controbilanciare l‘operazione”. La Banca centrale del Giappone ha acquistato fondi ETF per 147,8 miliardi di yen negli ultimi due giorni. Il tutto mentre da cinque settimane gli investitori stranieri risultano venditori netti di titoli giapponesi, per una somma complessiva pari a 790,9 miliardi di yen.