Corea del Nord: nucleare “alla fase finale”. Trump irride Kim Jong-un con un tweet

Mentre la Corea del Nord sembra ”vicina alla fase finale” di sviluppo di un missile balistico intercontinentale Icbm, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, irride il leader nordcoreano tramite un tweet:

“Ho parlato con il presidente sudcoreano – scrive – e gli ho chiesto come sta ‘Rocket Man’ (cioè Kim Jong-un, ndr). In Corea del Nord si stanno formando lunghe code per la benzina. Peccato!”.