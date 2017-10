Corea del Nord minaccia: “Guerra nucleare in qualsiasi momento”

Nell’escalation di minacce reciproche tra Usa e Corea del Nord, l’ultimo punto lo ha segnato ieri Pyongyang. Il vice ambasciatore nordcoreano alle Nazioni Unite, Kim In Ryong, durante il suo intervento alla commissione sul disarmo dell’Assemblea Generale Onu, ha avvertito che la situazione nella penisola coreana “ha raggiunto un livello così teso è delicato che una guerra nucleare può scoppiare in qualsiasi momento”.

Il diplomatico nordcoreano, ha ribadito che la Corea del Nord “sostiene l’eliminazione totale delle armi nucleari e gli sforzi per la denuclearizzazione del mondo intero”, tuttavia non può firmare il Trattato sul bando alle armi nucleari a causa delle minacce americane.

“La Corea del Nord è il solo Paese al mondo soggetto ad una così’ estrema e diretta minaccia nucleare dagli Usa sin dagli anni ’70” ha spiegato Kim In Ryong, confermando che il suo Paese possiede testate atomiche ed un arsenale missilistico “come asset prezioso e strategico che non può essere eliminato o barattato con nulla. Fino a quando la politica ostile delle minacce nucleari Usa non sarà sradicata, non metteremo mai in alcuna circostanza le nostre armi nucleari e i missili balistici sul tavolo negoziale”.