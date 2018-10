Cordusio Sim sempre più multi-boutique

Si rafforza la strategia multi-boutique di Cordusio Sim che da ottobre distribuisce tre nuove case di gestione Candriam, Legg Mason e Robeco, ampliando la sua architettura aperta di soluzioni dedicate ai clienti Wealth management.

Come si legge in un comunicato la società del gruppo UniCredit, lanciata nel 2016 e oggi tra i leader in Italia con asset che ammontano a più di 25 miliardi di euro, nasce con un’architettura aperta per curare i patrimoni più sofisticati del gruppo attraverso un servizio basato su 100 banker esperti di finanza e di mercati. La gamma di soluzioni a disposizione dei professionisti di Cordusio viene offerta attraverso un servizio di consulenza indipendente “fee based” o gestioni di portafogli personalizzate, curate direttamente da una Direzione investimenti guidata da Manuela D’Onofrio.

“Grazie all’assetto societario e un solido gruppo alle spalle, Cordusio è una boutique in termini di specializzazione e di autonomia nella gestione dei patrimoni – commenta Paolo Langè, amministratore delegato della Sim – siamo un punto di accesso al network del gruppo UniCredit, sfruttando in primis la specificità del Corporate e Investment Banking, ma abbiamo anche l’autonomia di fornire dei servizi aggiuntivi che rispondono alle esigenze dei clienti sofisticati. La nostra offerta variegata di fondi è sempre in evoluzione e l’apertura di queste nuove case di gestione, ne è solo un esempio”.