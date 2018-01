Contro Trump l’anti-protezionismo non funzionerà

L’analisi del voto delle ultime elezioni USA ha chiaramente rivelato che le aree che ha conquistato Trump sono quelle colpite da anni di deindustrializzazione e crescita delle diseguaglianze, ossia quelle dove si concentrano i cd. perdenti della globalizzazione, sempre più poveri, inascoltati e disillusi. Sentimenti molto simili sono ormai presenti in molti dei paesi sviluppati anche in Europa.

A guardare la realtà, in effetti, anni di liberalizzazione dei movimenti delle merci e dei capitali non hanno portato maggiore uguaglianza nel mondo e questo ce lo dice, ad esempio, il rapporto Oxfam.

La quota della ricchezza prodotta destinata ai lavoratori tende a ridursi rispetto a quella destinata ai profitti essenzialmente perchè la crescente libertà di movimento dei capitali costituisce un incentivo a ridurre i salari, pur di trattenere o attrarre capitali, in una sorta di concorrenza al ribasso tra nazioni.

I paesi in via di sviluppo, d’altro canto, non sempre beneficiano del libero scambio di merci, dato che tendono a specializzarsi in prodotti a basso valore aggiunto. La teoria centro-periferia di Raùl Prebisch spiega queste dinamiche: mentre il paese in via di sviluppo si specializza in attività con scarsa elasticità della domanda al reddito, come ad es. i beni agricoli, il paese sviluppato si specializza in attività a rendimenti crescenti, come la manifattura. Il secondo sarà sempre avvantaggiato nello scambio con il primo.