Conto “Demo” R&C per testare le nostre strategie …

Dopo oltre un mese di lavoro questa settimana finalmente rilasciamo il conto “Demo” di RatingConsulting , un conto ideato per testare le nostre strategie in simulata.

Lo abbiamo concepito per permettere a tutti gli Utenti di poter testare le loro strategie, tuttavia è dedicato in particolare a coloro che hanno aderito al percorso formativo All- Inclusive e stanno imparando il nostro metodo operativo, potranno ora testarlo con un capitale virtuale.

Inoltre sarà molto utile per gli Utenti che vorranno creare, e testare, portafogli Azionari Direzionali o DoubleWay utilizzando le indicazioni derivanti dal calcolo dei nostri Fair Value.

Osservando l’andamento in simulata per due o tre trimestri potranno prendere fiducia nelle nostre valutazioni; i partecipanti al percorso formativo impareranno a fare uno stock picking profittevole.

Vediamo come è strutturato il conto che può essere utilizzato in oltre 20 valute diverse, in settimana gli Utenti troveranno nella tendina delle funzioni (dove si trova la sezione profilo) due nuove voci:

Watchlist , sezione permette di raggruppare tutti i prodotti di interesse affinché ne possa esserne monitorato velocemente l’andamento periodico. All’ interno della sezione (al momento del rilascio) saranno configurate quattro watchlist (Indici, Future, Commodity, Forex) nelle quali sono già inseriti alcuni simboli.

L’Utente potrà a proprio piacimento togliere e aggiungere simboli alle Watchlist già esistenti, aggiunge delle watchlist nuove, ed eliminare quelle esistenti.

Anche da questa sezione, con i tasti Buy e Sell, sarà possibile aprire delle posizioni sul conto corrente.

Inoltre sarà visibile se ci sono già posizioni aperte sul conto tra i simboli presenti , le stesse saranno contrassegnate con un quadrato verde sotto la voce stato (dove evidenziato con le frecce) al fine di identificare una posizione già aperta su quel simbolo.

Conto Demo, sezione del conto corrente “Demo” , all’interno del quale potranno essere create infinite sezioni (Portafogli), nell’immagine ne sono presenti due: TS Ftsemib e TS DoubleWay Itaia Germania, ogni Utente potrà creare ed eliminare con estrema facilità le sezioni ognuna delle quali riporterà anche un Profit & loss

Saranno consultabili in qualsiasi momento lo storico delle operazioni chiuse, anche per portafoglio.

Si potranno inserire facilmente nuovi ordini, con stop loss e take profit, o modificare quelli esistenti (ad esempio per variare lo stop loss) .

Sia dalla sezione Watchclist che dalla sezione Conto Demo sarà possibile inserire ordini con estrema facilità, scegliendo il prodotto desiderato da acquistare, la quantità, la leva utilizzata, lo stop loss ed il take profit.

Su tutti i valori di Margine, stop loss e take profit verrà calcolato in automatico il controvalore nella valuta scelta per il conto.

Con estrema facilità, ad esempio, creando una sezione nuova di portafoglio Azionario (Direzionale o DoubleWay) sarà possibile ad ogni aggiornamento di trimestrale acquistare o vendere Azioni in relazione alle nostre valutazioni, ed al timing sei nostri strumenti, per poterne capirne la correttezza.

Inoltre dai grafici degli indicatori ciclici, fondamentali e dalla sezione target e tendenze e Fair Value si potrà inserire direttamente ordini.

Mi auguro che molti sfruttino questa opportunità, acquistando almeno un mercato per un anno, si potranno rendere conto della correttezza delle operazioni fatte e della facilità con cui si può fare profit attraverso gli strumenti di analisi fondamentale e tecnica disponibili sul sito.

Il conto Demo sarà ricaricabile senza limiti (sarà sempre disponibile lo storico delle ricariche), verrà dato in uso gratuito a tutti gli Utenti del sito.

Credo possa essere uno strumento di valore aggiunto per poter apprendere l’utilizzo di quanto disponibile sul sito, oltre che per permettere miglioramenti nell’utilizzo di strategie.

Attraverso questo strumento presto potrò rendere pubblici i rendimenti delle strategie R&C che verranno replicate su conti Demo e verranno messi in chiaro, gli abbonati avranno informazione anticipata delle operazioni che facciamo, mentre gli Utenti free potranno vedere l’operatività ritardata di una settimana.

Questo nuovo servizio inizierà tra una, massimo due settimane.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo.

