Conto corrente, come tenere al sicuro i propri risparmi

Per mantenere in sicurezza il proprio conto corrente, non è necessario avere i propri conti tutti presso una stessa banca, anzi potrebbe essere conveniente una suddivisione dei propri soldi fra più banche. Si può risparmiare sulle spese fisse del conto corrente e depositare la propria ricchezza in modo che sia al sicuro in ogni momento. Ecco perché avrebbe senso dividere i propri risparmi:

– Per massimizzare i rendimenti. Meglio cercare la banca che offre il tasso di interesse più alto per i propri depositi. E’ possibile trovare conti di banche che offrono interessi al di sotto di quelli della media nazionale.

– Per approfittare dei vantaggi. Alcune banche offrono bonus di iscrizione. Le cooperative di credito tendono a far pagare tariffe più basse. Altre banche non addebitano commissioni per le transazioni estere. Può essere utile trarre vantaggio dai benefici offerti da ciascuna di queste soluzioni.

– Per mantenere la flessibilità finanziaria. Alcune banche fanno sì che sia difficile spostare i soldi altrove e questo può far sì che un cliente rimanga legato a un istituto che non gli piace. Per evitarlo è possibile dividere i propri depositi diretti su conti in banche diverse o utilizzare alternative rispetto ai pagamenti ricorrenti, come i promemoria di calendari oppure applicazioni per il telefono.

Ci sono però alcune insidie, come specifica Alicia Butera, pianificatore finanziario certificato a Planning Within Reach di San Diego. I trasferimenti di denaro fra le banche possono richiedere due o tre giorni lavorativi e può essere difficile tenere traccia di quello che si paga con conti diversi. È importante ricordare bene su quale conto vanno i depositi diretti e conoscere i costi di gestione di ognuno dei propri conti per tenere sotto controllo la situazione finanziaria.