Continuare la teoria ciclica, sulle orme dei grandi, un onore …

Da ieri :

La futuristica visione di James M Hurst non fu tuttavia valorizzata nel giusto modo dagli operatori dell’epoca e tutti i suoi studi rimasero per molto tempo inosservati fino a che …

Fino a che un’ altro grande Trader Italiano, direi il migliore in assoluto l’Ingegnere Giuseppe Migliorino, negli anni ’90 dopo anni di studio e pratica sui mercati finanziari: riprese, completò, integrò ed approfondì gli studi di James M. Hurts rivoluzionando le teorie di quest’ultimo ed implementandole sino ad arrivare a dei modelli previsionali di grande perfezione.

Modelli che incorporano oltre 25 anni di ricerca e si dimostrano efficaci sui mercati finanziari moderni ogni giorno, modelli che incorporano principi della fisica ed algoritmi di ultima generazione.

I suoi studi e le sue ricerche continuarono per tutta la sua vita portando nel mondo della finanza, innovazione, conoscenza e strumenti unici nel loro genere.

Tutte le nuove teorie sviluppate furono, nel corso degli anni, testate sui mercati con risultati straordinari.

I modelli di James Hurst, grazie a Giuseppe Migliorino si trasformarono da semplici modelli ad evoluti strumenti di inaudita innovazione ed efficacia.

Diversi furono i testi scritti da Migliorino, alcuni dei quali resteranno per sempre dei pilastri portanti della finanza.

Personalmente ho avuto al fortuna di conoscerlo, di poter apprendere molte cose da lui, trascorrendo momenti di allegria… Oltre che un grande Trader, un maestro ed un amico resterà una persona che porterò sempre con me.

Rating Consulting è un sito che incorpora molte delle sue ricerche, ed è il punto di partenza, mi auguro, di un’ulteriore evoluzione, al momento mi sono impegnato per portare i suoi strumenti on-line affinché possano essere utilizzati da chi è appassionato di trading ciclico e di molto altro.

Nonostante non mi possa minimamente permettere di reggere il confronto con lui, il mio impegno continua nella ricerca per poter evolvere e trovare nuove dimensioni nel trading, per me un onore poter continuare nella ricerca e nell’evoluzione di ciò che due grandi maestri hanno fatto, quantomeno nel provarci al massimo delle mie possibilità.

Un ringraziamento ad entrambi per quanto fatto e per quanto avete voluto condividere, un augurio per il vostro viaggio ora senza fine.

Nell’immagine modello Battleplan 20 anni di Migliorino.

Innumerevoli gli altri modelli sviluppati da Migliorino , tra cui l’indicatore di ciclo nell’immagine.

Da parte mia ho provveduto a riportare questi modelli sul web, nel sito www.ratigconsulting.com e sulla piattaforma professionale per trading MultiChart, affinchè possano essere utilizzati da tutti coloro avranno volgia di apprenderne l’utilizzo per il trading on line.

Effettuandone le adeguate modifiche ed implementazioni per questo tipo di utilizzo e continuando nella ricerca oltre quanto già appreso.

Ciò perché i mercati cambiano e gli strumenti si devono adeguare ad essi. Nell’immagine Battleplan a 20 anni su piattaforma Multicharts.

