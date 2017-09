Conti dormienti: nella mani dello Stato tesoretto da oltre 2 miliardi

Ammontano a oltre 2 miliardi di euro i cosiddetti “rapporti dormienti”, ovvero polizze, assegni, libretti di risparmio e conti non movimentati per dieci anni che finiscono nelle casse pubbliche, come previsto dalla norma approvata nel 2005 e caldeggiata dall’allora ministro Giulio Tremonti. Ad accendere i fari sui conti dimenticati degli italiani è il quotidiano la Repubblica, che fa un primo bilancio a distanza di un decennio dall’entrata a regime della legge.

Come si spiega il fenomeno?

I legittimi proprietari sono morti da molti anni e se non hanno lasciato indicazioni nel testamento gli eredi rischiano di non saperne nulla. La legge non obbliga le banche a cercare i familiari per avvertirli che esistono delle somme intestate alle persone che sono morte, e le banche si attengono a questa prescrizione. “Ad oggi – conferma un grosso istituto di credito – non viene inviata una comunicazione agli eredi in caso di decesso del titolare in quanto la norma richiede esclusivamente l’invio della raccomandata al titolare del rapporto”. Anche perché – si sottolinea – “in caso di decesso, la Banca potrebbe non conoscere l’identità degli eredi”.