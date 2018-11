Conte: “Rivoluzione è appena iniziata. Effetti si vedranno dal 2019″

Illustreremo ai nostri amici europei il nostro programma di investimenti e le varie misure che, a partire da reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero, abbiamo concepito in modo da garantire equità sociale e riqualificazione e ricambio generazionale della forza lavoro, con evidenti benefici anche sulla crescita”.

Così il premier Giuseppe Conte nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera in cui, con riguardo al confronto con l’Ue sulla manovra, dice di non vedere il dialogo con la Commissione come uno scambio di concessioni. In merito poi ai dati sul PIL, il premier afferma: