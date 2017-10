Consulenza finanziaria, Widiba cresce ancora in Campania

Nuovo professionista per la rete di consulenti finanziari di Widiba. A neanche un mese dall’arrivo di Renato Bocchetti, la squadra dell’area manager Campania Fabrizio Sorrentino si arricchisce nuovamente di un professionista di ampia esperienza. Si tratta di Salvatore Antonio Piazza.

Con questo nuovo ingresso salgono a 26 i consulenti finanziari che hanno scelto Widiba da inizio anno, prima rete in Italia a operare con professionisti certificati tramite un ente terzo in conformità a uno standard di qualità Uni Iso nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale.

Piazza, 47 anni, nato a Galatina (Le) e iscritto all’Albo dei promotori finanziari, vanta 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria presso importanti realtà come ING Investimenti, Banca Mediolanum, Banca Sara, Banca Network e Fineco Bank, che lascia per approdare in Widiba e operare sulla piazza di Napoli.