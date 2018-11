Consulenza finanziaria, l’Ocf, lancia la campagna di comunicazione 2018

“Nessuno è più importante di chi ti dà valore”. È il claim principale della campagna di comunicazione istituzionale presentata in anteprima dall’Ocf oggi a Milano, intitolata “Una garanzia per il consulente finanziario, una tutela per l’investitore”. Partirà il 23 novembre per concludersi a metà dicembre, proprio a cavallo con l’entrata in funzione dell’Albo unico dei consulenti finanziari e delle sue sezioni.

L’obiettivo della campagna è stato spiegato dal vice presidente dell’Ocf Elio Conti Nibali:

“Informare sulle novità informative intervenute e porre in risalto il ruolo di garanzia e tutela che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari svolge nei confronti dei consulenti finanziari e dei risparmiatori”. “Verrà sottolineato in particolare il concetto di supporto”

ha sottolineato il direttore generale Joe Capobianco che ha aggiunto:

“Tutti i concetti espressi nella campagna di comunicazione verranno poi ripresi nella landing page del nuovo sito dell’Ocf (l’indirizzo rimane www.organismocf.it) da dove si potrà accedere agli approfondimenti. Il sito si rivolge sia agli investitori che ai consulenti finanziari ai quali saranno dedicate sezioni riservate. È prevista anche un’area dedicata agli intermediari. Vuole essere un portale di servizio, in grado di supportare il consulente finanziario durante tutto il suo percorso di carriera”. “Il portale rappresenta un passaggio importante anche per quello che riguarda l’educazione finaziaria – ha ripreso Conti Nibali -. Contiene infatti una serie di informazioni facilmente accessibili a tutti, perché la tutela dell’investitore passa anche dalla trasparenza”.

La campagna girerà attraverso diversi media, dalla radio al video, fino alla carta stampata, specializzata e non