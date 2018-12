Consulentia 2019, iscrizioni aperte. Ecco il programma della manifestazione

Si sono aperte il 13 dicembre le iscrizioni su www.consulentia19.it per partecipare alla tre giorni ideata da Anasf dedicata ai consulenti finanziari, in calendario dal 5 al 7 febbraio, come di consueto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“Protagonisti della crescita” è il titolo di questa sesta edizione capitolina che, oltre a rappresentare l’obiettivo auspicato da Anasf per la categoria nel 2019, sarà anche il titolo del convegno inaugurale di mercoledì 6 febbraio alle ore 10 in Santa Cecilia, la prestigiosa sala che per la prima volta ospiterà la platea di consulenti finanziari iscritti alla manifestazione.

La manifestazione si aprirà il 5 febbraio, con le prime tavole rotonde a tre delle sgr e -novità dell’edizione 2019- con i confronti a due voci degli asset manager delle società partner, che proseguiranno fino al pomeriggio del 6 febbraio, “per rispondere alla crescente richiesta dei tanti sponsor che ci chiedono di avere uno spazio di approfondimento con i consulenti finanziari sui temi della professione”, ha precisato il Direttore generale Germana Martano. “Si spazierà dalla sostenibilità e l’innovazione nelle scelte di portafoglio, al ruolo degli indicatori macroeconomici nell’asset allocation; dalla sfida tecnologica a cui sono chiamati i gestori, ai mercati extra-europei; dall’analisi dell’offerta per le nuove generazioni al fattore tempo negli approcci d’investimento. Il pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà uno dei momenti più attesi dell’evento romano, “Un’ora con…”, che sarà dedicato ai temi di macroeconomia e di politica economica che riguardano il nostro Paese e l’Europa, inseriti nello scenario internazionale”, ha dichiarato Martano.

L’ultimo giorno della manifestazione, il 7 febbraio, sarà altrettanto ricco di spunti, a partire dal convegno Anasf che proporrà in Sala Sinopoli un approfondimento dal titolo “Economia e società, il ruolo chiave del consulente finanziario”, in occasione del quale si terrà anche la premiazione dei vincitori della Borsa di Studio Aldo Varenna erogata da J.P. Morgan AM e Anasf. Nell’ambito dell’incontro, saranno presentati i risultati della ricerca curata da Finer, il primo think tank che coniuga ricerche di mercato in ambito finanziario ed economico con una particolare attenzione alle humanities e al capitale umano, fondato da Nicola Ronchetti, che offrirà lo spunto per aprire il dibattito sulla relazione del consulente finanziario con famiglie e imprenditori per il raggiungimento dei loro bisogni e delle loro aspettative, sottolineando il legame tra l’attività della categoria con l’economia reale e quindi il ruolo evoluto del cf in grado di rispondere alle esigenze del tessuto economico e sociale del Paese.