ConsulenTia 2017, M&G spiega come trovare rendimenti nei Bond

In occasione dell’evento di Torino di ConsulenTia 2017, Wall Street Italia ha intervistato Andrea Orsi di M&G con il quale sono state esaminati i riflessi della direttiva Mifid 2 sulle società di gestione. Con il manager di M&G sono stati presi in considerazione le tendenze attese per i prossimi mesi sui mercati obbligazionari.

Sulle prospettive per il mercato del reddito fisso, l’esperto di M&G osserva: “noi siamo perfettamente consapevoli che nell’attuale contesto di mercato sicuramente il premio al rischio offerto dalla componente azionaria è molto meglio remunerato rispetto a quelle che sono le soluzioni tradizionali obbligazionarie in particolare se pensiamo ai titoli governativi dell’area euro“.

Tuttavia, anche la parte obbligazionaria può costituire un’opportunità, per il gestore di M&G, che cita le obbligazioni corporate, sia investment grade che high-yield. “La gestione attiva della duration può diventare un ottimo drive della performance”, per esempio, secondo Orsi.