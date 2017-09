ConsulenTia 2017, i fondi obbligazionari consigliati da La Francaise

In occasione dell’appuntamento di Torino di ConsulenTia 2017, Wall Street Italia ha intervistato Andrea Bertocchini di La Francaise con il quale è stato fatto il punto sulla riorganizzazione in Italia della società di gestione francese.

Per chi è interessato a un’esposizione al mercato obbligazionario, Bertocchini offre due esempi di fondi molto importanti per la strategia di La Francaise. In primo luogo i fondi a scadenza (Fixed Maturity Funds), lanciati per la prima volta nel 2001, vicini al cliente finale: presenti sia sul fronte investment grade che high yield, sia sui mercati emergenti che in quello europeo.