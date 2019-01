Consob sospende titoli Carige a tempo indeterminato

La Consob ha disposto nella tarda serata di ieri la sospensione dalle negoziazioni dei titoli Banca Carige fino a quando sarà in vigore il commissariamento deciso dalla Bce e non sarà ripristinato un quadro informativo completo.

“Le società di gestione dei mercati regolamentati e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione danno esecuzione alle disposizioni di cui alla presente delibera fino alla vigenza della citata decisione adottata dalla Banca Centrale Europea, ovvero, fino a quando, anche in esito alle ulteriori eventuali iniziative delle competenti Autorità per la Vigilanza prudenziale, non sarà ripristinato un completo quadro informativo sui titoli, emessi o garantiti da Banca Carige”, si legge nella nota Consob.