Consip, AD Marroni: “chi tocca Lotti Muore”

Il Consiglio superiore della magistratura potrebbe neutralizzare il probabile protagonista dell’inchiesta Consip, quella che rischia di mettere nei guai Matteo Renzi. Si tratta del PM di Napoli che si occupa o si è occupato di due indagini cruciali: quella del 2015 sulla coop Cpl Concordia, prima, e quella sul caso Consip dopo.

Henry John Woodcock, autore di grosse inchieste come Vallettopoli e quella sulla P4, rischia infatti di essere trasferito dal Csm per sospetta incompatibilità. Tutto dipenderà dalla decisione – che era nell’aria da aprile – che prenderà la Prima commissione, la quale ha la competenza sul trasferimento d’ufficio dei magistrati in presenza di scenari di incompatibilità ambientale.

In aprile erano emerse delle inesattezze nelle informative redatte dal capitano del Noe dei Carabinieri, Giampaolo Scafarto. Resta da chiarire se si materializzerà anche la trasmissione al riesame dell’intercettazione ambientale di un colloquio del 2014 avuto tra il generale della Guardia di Finanza, Michele Adinolfi, e l’allora premier Renzi.

La conversazione non è importante ai fini dell’indagine in sé ma ha potenzialmente risvolti politici pesanti, stando a quando pubblicato sui giornali quando i contenuti del confronto vennero resi pubblici con il deposito al Riesame.

Intanto l’amministratore delegato di Consip Luigi Marroni, un tempo vicino al Giglio Magico da cui era stato cooptato per guidare la società della Pubblica Amministrazione, prepara un libro “verità” e si sfoga dicendo: “Hanno trovato il capro espiatorio. Chi tocca Lotti (Luca, il ministro dello Sport vicino all’ex premier Matteo Renzi) muore”.

È stato Marroni a rivelare ai magistrati le pressioni subite da Tiziano Renzi, il padre dell’ex premier, e ad avere tirato in ballo anche il ministro dello Sport. Da allora i rapporti con la cerchia dei renziani si sono comprensibilmente incrinati. Va ricordato che al contrario di Lotti e del presidente di Consip Luigi Ferrara, Marroni non è indagato e quindi può parlare più “liberamente”.

Marroni è stato sentito dai magistrati come persona informata sui fatti, come testimone speciale dell’inchiesta. Cambiando le sue dichiarazioni e versioni, aggiungendo per esempio altri dettagli o smentendone di vecchi, rischia di essere accusato di calunnia.

Il 27 giugno l’assemblea di Consip scioglierà il consiglio d’ amministrazione, ufficializzando le dimissioni del presidente Ferrara e del consigliere Maria Laura Ferrigno. A quel punto il ministero dell’Economia dovrebbe presentare i tre nomi nuovi per i vertici dell’azienda. Al posto di Marroni, secondo le indiscrezioni stampa, sarebbe in pole position il commissario alla spending review e renziano doc Yoram Gutgeld.