Consigliera ministero Finanza “spia” per Ernst & Young

ROMA (WSI) – Spifferare i segreti del fisco italiano per la cifra di 220mila euro. Questo il compenso che il colosso della consulenza legale tributaria Ernst & Young avrebbe versato a Susanna Masi, ex consigliera del ministro dell’economia e delle finanze nel governo Letta) quando era ministro Fabrizio Saccomanni, sia in quello Renzi con Pier Carlo Padoan, per poi essere nominata a giugno 2015 tra i 5 consiglieri di amministrazione di Equitalia spa,

A rivelarlo Il Corriere della Sera che parla di un’indagine condotta dalla procura di Milano che, sulla scorta di mail sequestrate e di telefonate intercettate, nel periodo che va dal 2013 a gennaio 2015 mette al banco degli imputati Ernst & Young (Italia) come società, e il suo senior partner e rappresentante italiano Marco Ragusa, con l’accusa di corruzione, insieme alla consigliere ministeriale a cui viene contestata anche l’ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio e il reato di false attestazioni sulle qualità personali per non aver dichiarato il proprio conflitto di interessi. Motivo dello spionaggio al dicastero di via XX Settembre è servire le banche clienti della società di consulenza, offrendo servizi già confezionati sulle norme in arrivo che magari modificare, sempre a vantaggio dei clienti di Ernst & Ypung, quelle in corso di approvazione.