Confusione totale Brexit, voto salta: sterlina ai minimi di 18 mesi

La confusione che regna intorno alla Brexit e l’incertezza su data e modalità dello svolgimento del voto chiave in Parlamento sul testo concordato dal governo britannico con le autorità Ue pesa fortemente sulla sterlina nella seduta odierna.

La divisa è scesa sul Forex ai minimi di 18 mesi, pagando le notizie secondo cui l’esecutivo guidato da Theresa May ha cancellato il voto previsto per domani. Forse per paura di esito negativo, che aprirebbe la porta a due scenari: no-deal (nessun accordo con Bruxelles) oppure un secondo referendum sulla Brexit.

La premier May sta partecipando a una conference call con i suoi ministri durante la quale, riportano gli organi di stampa, avrebbe dato l’annuncio dell’annullamento dell’appuntamento alla Camera dei Comuni previsto per l’11 dicembre.

Rispetto al dollaro americano la divisa britannica scambia sui livelli più bassi da giugno 2017, un anno dopo il voto popolare sulla Brexit. Il computo giornaliero è di meno 0,5% sotto quota $1,2660. La sterlina ha perso terreno anche rispetto all’euro, testando i minimi di tre mesi in area 1,1096 (-0,7%).