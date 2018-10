Condono: “manina” denunciata da Di Maio fa sfiorare crisi di governo

Malumore alle stelle all’interno della maggioranza di governo dopo l’accusa mossa dal vicepremier Luigi Di Maio che ha parlato di una “manina” che avrebbe sabotato il testo del dl fiscale sul condono. Da un lato i pentastellati che puntano i piedi lanciando l’ultimatum: o il testo del decreto si cambia oppure non lo votiamo. Dall’altro la Lega, che invece tira dritto sostenendo che ogni modifica era già stata concordata nel cdm di lunedì.

“La Lega ha intenzione di andare avanti ma se il Movimento vede complotti dove non ci sono e attacca chi tiene in piedi la baracca noi non ci stiamo”.