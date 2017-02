Con Trump si punta al nucleare. Occhio alla “commodity da fine del mondo”

Chi specula sulla paura e sull’escalation delle tensioni geopolitiche ha trovato, con Donald Trump e con l’espansione a livello globale del populismo, pane per i suoi denti. Anche perchè, come segnala un articolo di Marketwatch, esiste un fondo che punta su quella che può essere definita la commodity da fine del mondo. Si tratta dell’uranio, e il fondo è il Global Uranium ETF ($URA), che è volato di ben +70% da quando Donald Trump ha vinto le elezioni in Usa fino al mese di gennaio e che successivamente, sulla scia delle prese di profitto, ha limato i suoi guadagni a +55% fino a oggi. (L’indice URA sta salendo al momento +7%).

Tra i guru che hanno fatto una fortuna scommettendo su tale ETF c’è Ken Rostrom, secondo cui è necessario “fare trading sul mercato che hai, non su quello che vorresti”. E Howard Lindzon, co-fondatore del sito StockTwits gli dà ragione, ricordando che “il mercato che abbiamo, oggi, dal periodo successivo alle elezioni Usa, punta sulle banche, su alcuni titoli tecnologici e su una materia prima direttamente collegata alla paura del nucleare: l’uranio, per l’appunto.

“Il fatto che ci sia tutta questa frenesia sull’uranio ha senso. Si tratta di un valore “da fine del mondo”, che ha beneficiato di tutte quelle chiacchiere legate a Trump sulla corsa agli armamenti e sul nucleare”.

Tuttavia gli avvertimenti che invitano alla cautela non mancano. C’è per esempio The Fly, che sottolinea come le quotazioni dell’uranio potrebbero essere pronte a fare dietrofront. Un articolo di Cnbc conferma in ogni caso l’euforia per l’uranio, i cui prezzi hanno segnato un rally +30% dall’inizio dell’anno, complice anche una riduzione dell’ offerta choc da parte di Kazatomprom, azienda di stato del Kazakistan, pari a -10%. Tutta la produzione di uranio del Kazakistan proviene da Kazatomprom, mentre a sua volta il Kazakistan incide sull’output mondiale di uranio per ben il 40%.

A tal proposito, quando si parla di prezzi dell’uranio, si fa riferimento ai futures benchmark sulla commodity che vengono scambiati sul New York Mercantile Exchange, il cui valore oscilla al momento attorno a $27 per. Ma la corsa continuerà i meno? L’articolo pubblicato sul sito della Cnbc fa notare che la corsa dell’uranio ha basi di tutto rispetto per andare avanti.

Mark Jolley, strategist dell’azionario presso CCB International Securities, ricorda che al momento in tutto il mondo ci sono 61 impianti nucleari in fase di costruzione, oltre ai 150 che al momento stanno per essere pianificati. L’uranio viene considerato inoltre una forma di energia pulita, caratterizzato da un outlook della domanda molto più promettente di quello dei combustili fossili.

