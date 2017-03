Con rialzo tassi Yellen corre rischio maggiore dal 1987

La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base allo 0,75-1% nella riunione di marzo. Del board di politica monetaria solo l’esponente Neel Kashkari della Fed di Minneapolis ha dissentito. È la prima volta dal 2006 che la banca centrale americana impone una duplice stretta monetaria in tre mesi. Da quell’anno a oggi i rialzi dei tassi sono stati solo tre negli Stati Uniti.

Il rialzo dei tassi era largamente atteso, ma questo non vuol dire che sia giustificato. La crescita dei salari orari è ancora debole e se le previsioni sul Pil nel primo trimestre si riveleranno corrette, dicono che sarà il periodo con la situazione economica più debole in cui è stato alzato il costo del denaro dal 1987. Secondo le proiezioni della Fed di Atlanta la crescita del Pil della prima economia al mondo sarà soltanto dello 0,9% nei primi tre mesi dell’anno. Le stime sono state riviste oggi al ribasso dello 0,3% rispetto alle previsioni antecedenti (+1,2%).

La banca centrale ha fatto sapere che ci saranno altri due rialzi dei tassi quest’anno, tre in tutto, ma i mercati ne scontano soltanto un altro a settembre. Per l’esattezza, a giudicare dalla mediana delle previsioni della Fed, la banca vede tre o più rialzi dei tassi in totale quest’anno. I future sui Fed Funds prezzano solo un altro rialzo dei tassi quest’anno, a settembre 2017, ma alcuni analisti come quelli di JP Morgan e Mohamed El-Erian, consulente di Allianz, puntano su almeno 3-4 strette monetarie nel 2017.

Dal punto di vista prettamente economico, il board ha sottolineato che l’inflazione è vicina all’obiettivo “simmetrico” e che il mercato del lavoro si sta rafforzando. I dati sulle assunzioni sono stati definiti “solidi”. Il problema riguarda piuttosto i salari orari e quanto questa persistente debolezza del trend potrebbe influire sui consumi, ma il comitato di politica monetarie sembra voler soprassedere e concentrarsi su altri dati macro. La Fed vede un tasso di disoccupazione al 4,7%. In dicembre era visto al 4,8%.

Al momento sui mercati l’indice S&P 500 guadagna terreno, prendendo slancio. Prima della decisione faceva +0,35% ora fa +0,66%. Nel più classico ‘buy the rumors, sell the news’, l’indice settoriale bancario Usa ha visto ridotti i guadagni dopo che la Fed ha agito. Un aumento dei tassi si dovrebbe tradurre in un incremento della redditività per le banche. Il rendimento del decennale del Tesoro scambia in calo di 3 punti base al 2,57%, mentre quello a 2 anni rende l’1,33% (meno 4 punti base) e quello sul cinque anni perde 9 punti base al 2,51%. Sul valutario il dollaro Usa perde lo 0,34% contro un paniere di valute rivali.

Lo schermo dei dot plot della Fed, cruciale per stabilire le prossime strategie di politica monetaria della Fed, somiglia molto a quello di dicembre. Si tratta delle proiezioni dei 16 membri del FOMC e aiuta a comprendere cosa pensa la Fed della situazione futura e quanti rialzi dei tassi e quando si aspetta.