Con Brexit, Francia e Germania vogliono seppellire Tobin tax

L’Italia rischia di restare l’unico paese con la Tobin Tax, tassa sulle transazioni finanziarie continentale. Anche la Francia, secondo quanto riporta un articolo del Sole 24 Ore, potrebbe presto fare un passo indietro. “Certo che voglio la tassa, dico solo che bisogna tenere in considerazione l’impatto che Brexit avrà sull’Unione europea” ha detto il ministro delle Finanze della Francia Bruno Le Maire

“Pur dicendo “certo che la voglio”, Le Maire di fatto afferma l’opposto: Brexit potrebbe infatti spingere molte attività finanziarie da Londra all’Europa, per cui una tassa sulle transazioni finanziarie rischia a suo avviso di diventare un boomerang. Cioè di far scappare gli investitori, invece che attrarli” si legge nell’articolo del Sole 24 Ore, in cui si spiega che “Le Maire dice “la voglio”, ma la sensazione è che non la voglia affatto. Teme anzi che possa far perdere posti di lavoro a Parigi”.