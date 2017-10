Irlanda: investitori comprano Bond pur essendo certi di perdere i loro soldi

L’Irlanda ha collocato per la prima volta nella sua storia un Bond con un coupon dello zero percento. In concreto il governo di Dublino verrà pagato per ricevere 4 miliardi di euro di prestiti per cinque anni.

Ancora più impressionante è la domanda ricevuta per l’emissione di debito che scade nel 2022: 10 miliardi di euro di richieste registrate. Il titolo di Stato ha un rendimento di meno 0,008%.

L’assenza della cedola significa a tutti gli effetti che l’Irlanda non dovrà pagare alcun interesse sui bond emessi, che scadranno tra cinque anni a un valore leggermente inferiore a quello del collocamento.

È uno degli effetti distortivi dell’attuale contesto di condizioni creditizie accomodanti e di tassi di interesse ultra bassi: gli investitori che hanno comprato il debito del paese dell’area euro sono sicuri di perdere soldi.