Commissione di inchiesta al via: si inizia con le banche venete

ROMA (WSI) – Il primo argomento che tratterà la neonata commissione di inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini riguarderà la crisi degli istituti veneti, Popolare di Vicenza e Veneto banca finite sotto l’ala protettiva di Intesa SanPaolo.

A dettare l’agenda dei lavori lo stesso presidente che nella sua relazione sottolinea come le indagini della commissione seguiranno il criterio dell’attualità.

La commissione farà luce essenzialmente sui problemi dovuti alla mala gestio e le frodi da parte del managment bancario.

“Pur essendo la crisi finanziaria globale un fattore non secondario, la stessa non può costituire l’unica causa delle situazioni di criticità che hanno interessato il comparto. La verità, sotto gli occhi di tutti è che la maggior parte di tali fenomeni sono ascrivibili alla cattiva gestione da parte del management bancario, alle politiche inadeguate adottate per l’erogazione dei crediti e alle pratiche commerciali non corrette adottate per il reperimento della provvista. Anche se nemmeno la mala gestio sarebbe sufficiente a spiegare in toto i fenomeni determinatisi, in alcuni casi sono stati posti in essere veri e propri comportamenti fraudolenti, penalmente rilevanti e tanto più gravi in quanto rivolti nei confronti di operatori non professionali, e quindi nei confronti dei piccoli risparmiatori, ossia pensionati, lavoratori e casalinghe che non avevano i mezzi tecnici ed il know how necessario per difendersi dagli illeciti penali che si stavano ponendo in essere ai propri danni”.