Come trarre profitto con la prossima crisi

“Potrebbe essere più facile prevedere una crisi che trarne profitto”. Comincia così la sua analisi pubblicata su Bloomberg Satyajit Das, ex banchiere nominato una delle 50 figure finanziarie più influenti del mondo nel 2014. Secondo Das, la difficoltà di acquisire guadagni da una crisi mette in luce un paradosso: sui mercati finanziari non viene mai realmente prodotto alcun denaro.

“Poiché ogni guadagno deve essere compensato da una perdita, il denaro viene semplicemente trasferito tra i partecipanti”, scrive l’ex banchiere.

Das analizza diversi scenari. Per guadagnare da un calo dei prezzi, sostiene, si può vendere a breve, acquistare opzioni put o passare da attività rischiose a difensive. Il successo richiede una stima accurata dei tempi e dell’ampiezza di qualsiasi cambiamento nelle valutazioni. È necessario prevedere le classi di attività, i mercati interessati e i vettori di contagio. Bisogna capire se l’aggiustamento è nei prezzi o in elementi di secondo ordine, come volatilità o correlazione.

Per ottenere rendimenti elevati, la mossa del mercato deve essere amplificata dalla leva finanziaria. Das fa l’esempio del fondo Quantum di George Soros, che ha incassato un miliardo di dollari nel 1992 mettendo in cortocircuito la sterlina britannica, usando il leveraged trading per aumentare il tasso di rendimento.

“Ma la leva rende più difficile mantenere una posizione progettata per sfruttare i cambiamenti previsti del mercato”, spiega Das. “L’incapacità di soddisfare le richieste di margini o l’esposizione potrebbe comportare una chiusura anticipata. Le controparti potrebbero non essere in grado di adempiere ai loro obblighi”.

Secondo Das, nel 2008, gli investitori hanno guadagnato dai titoli di Stato, ma soprattutto dall’apprezzamento dovuto all’acquisto delle banche centrali. In una crisi futura, i titoli di Stato potrebbero non essere un paradiso senza rischi, se la qualità creditizia di questi si deteriora.