Come difendersi dalla guerra ai contanti

In India, lo si è visto, il processo di demonetizzazione ha provocato il caos. La decisione del governo Modi di abolire le 1000 e le 500 rupie (14,75 e 7,37 dollari rispettivamente), banconote di taglio medio che costituivano circa il 86% del denaro in circolazione nel paese, ha scioccato i cittadini, provocando file eterne e proteste agli sportelli del bancomat.

Credit Suisse stima che in India più del 90% delle operazioni siano effettuate in contanti. “Possiamo passare da una società con i contanti a una senza in maniera graduale”, ha dichiarato Modi il cui scopo ufficiale è quello di combattere l’evasione fiscale, la corruzione e le attività del mercato in nero.

Graduale fino a un certo punto di vista. Modi ha dato ai suoi cittadini tempo fino alla fine dell’anno scorso per scambiare le vecchie banconote che sarebbero cadute in disuso con il nuovo anno con le nuove. Ma le nuove banconote erano difficili da trovare e gli indiani hanno dovuto fare lunghe code alle filiali bancarie e in alcuni casi sono rimasti anche senza busta paga.

E i cittadini che vivono in India se la sono passata meglio dei 16 miliardi di indiani che abitano all’estero. Questi avevano solo una possibilità per cambiare le loro vecchie rupie in tempo: rientrare fisicamente in patria entro fine anno e mettersi pazientemente in fila al bancomat. Molti hanno perso somme di denaro equivalenti a migliaia di dollari.

L’India offre un esempio di quello che potrebbe succedere se un giorno le autorità europee o italiane decidessero di eliminare le banconote. I controlli di capitale imposti ai contanti fisici sono già stati imposti in diversi paesi occidentali, tra cui la Francia e gli Stati Uniti. La banconota di più grosso taglio in Usa è di appena 100 dollari al momento e si parla dell’abolizione dei tagli da 50 e 100. L’Australia ci sta già pensando sul serio all’eliminazione della banconota da 100.

Membri ed economisti dell’Fmi hanno chiesto l’abolizione progressiva delle banconote in Usa e nei paesi occidentali, mentre l’ex capo del Tesoro Larry Summers, presente al World Economic Forum di Davos, ha scritto un articolo apparso sul Washington Post nel febbraio del 2016 in cui chiedeva di “uccidere la banconota da 100 dollari”. Summers ha lanciato un appello per un “accordo globale per smettere di stampare banconote superiori a 50 o 100 dollari”.

Senza contanti in circolazione, le banche centrali potrebbero imporre tassi negativi a loro piacimento e le banche avrebbero il controllo sul denaro della clientela senza doversi preoccupare di una corsa agli sportelli e di una fuga dei depositi.

Ecco allora tre consigli utili per mettersi al riparo in vista della guerra che i governi e le banche centrali potrebbero lanciare contro le banconote. Tra le strategie di investimento alternative ai contanti gli analisti indipendenti di Money Morning consigliano di comprare: