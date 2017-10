Colori decisi e capi classici, le proposte Thom Browne per l’uomo del 2018

Una linea per tutte le occasioni, che spazia dal look informale per una passeggiata della domenica mattina a proposte cool e di tendenza per una serata elegante. La collezione per l’autunno e l’inverno 2017 – 2018 della casa di moda newyorkese Thom Browne comprende giacche dal taglio slim e pantaloni classici arricchiti con stampe originali.

Iniziamo dalla maglieria e dal cardigan, capo protagonista della stagione. Thom Browne propone la linea con le quattro strisce sulla manica e collo a V in diversi colori, in solo cachemire. Un capo del genere si può acquistare per 1640 euro sul sito del marchio. Se la preferenza va verso uno stile più tradizionale, si può optare per il pullover a girocollo sempre con le quattro strisce. A stupire sono soprattutto i colori scelti dalla casa di moda: decisi, di forte impatto, come il blu navy, il rosso o il giallo – arancio. Pensati per chi vuole distinguersi dal grigio della stagione senza mai essere fuori luogo.

Pullover girocollo Thom Browne

Fra i pantaloni, la collezione autunno – inverno propone il modello classico in grigio, slim fit con gamba dritta e risvolto sulle caviglie. Originali e con un tocco vintage i pantaloni a quadri, con strisce rosse, bianche e blu, sempre nella versione slim fit e con maxi risvolto alle caviglie. Molte anche le scelte per chi desidera un pantalone casual e sportivo. Fra queste, il modello felpato con le quattro strisce bianche e elastico alle caviglie.

Pantaloni a quadri Thom Browne

Passiamo ora alle camicie, un capo di cui Thom Browne propone varianti davvero originali. Un esempio sono i modelli a righe ampie, a maniche lunghe, disponibili in diversi abbinamenti di colori, fra cui blu e bianco oppure blu, rosso e bianco. Colpiscono lo sguardo anche le camicie in strisce stile tartan in blu oppure in giallo opaco. Per chi ama stupire, c’è invece il capo in blu oxford con disegno “Thom cat” e ricamo Hector. Il prezzo per le camicie varia dai 390 ai 570 euro sul sito del marchio.

Thom Browne

Fra le giacche troviamo modelli classici, dal taglio slim e chiusura a bottoni, revers e taschino sul lato insieme a giacche imbottite dal tono più sportivo e giacche in tweed, anche nella variante con strisce blu, bianche e rosse sul braccio. Spicca in particolare per i materiali utilizzati, la giacca – cappotto in cashmere grigio.