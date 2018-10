Collezione Montblanc Omero – tiratura limitata

Montblanc, maison tedesca del lusso, celebra Omero. E lo fa dedicando all’illustre scrittore greco, famoso soprattutto per l’Iliade e l’Odissea, la collezione 2018 Writers Edition, appuntamento annuale attraverso il quale la maison celebra dal 1992 i grandi nomi della letteratura mondiale.

Lo spunto principale della collezione Montblanc Omero arriva dall’Odissea, la seconda epopea di quello che è stato uno dei più grandi poeti greci mai esistiti. Nella gamma di prodotti ricorrono il tema del viaggio di 10 anni dell’eroe Ulisse di ritorno dalla Guerra di Troia, delle armi e dell’arte greca.

È proprio la silhouette equina del Cavallo di Troia che viene ripresa negli strumenti da scrittura di questa collezione personalizzabile a tiratura limitata, che in anni recenti è stata dedicata, tra gli altri, a stelle della letteratura del calibro di Antoine Saint-Exupéry, William Shakespeare e Lev Tolstoj.

La preziosa resina opaca del cappuccio e del serbatoio dello strumento da scrittura è abbinata a finiture rivestite in oro color champagne che ricordano le ceramiche a figure nere greche, spesso decorate con scene delle opere di Omero.

I tipici fregi greci a meandro finemente incisi sulle rifiniture rivestite in oro color champagne sono un riferimento alla struttura a sei unità dell’esametro usata dal poeta greco, con ogni sesta ripetizione del motivo enfatizzata da un ornamento a forma di cubo.

La leggendaria lancia di Achille è invece l’ispirazione per la forma della clip rivestita in oro, mentre l’elmo è inciso sul pennino in oro realizzato a mano.

Incoronato con l’emblema Montblanc in preziosa resina, la Writers Edition Homage to Homer è disponibile nella versione Stilografica, Roller, Penna a Sfera e Portamine (disponibile solo in set). Completano la collezione, la Fine Stationary e un nuovo colore speciale di inchiostro.