A cura di Matteo Oddi

La capitalizzazione di mercato si assottiglia drammaticamente (quasi 80% in meno dai massimi storici di gennaio) e l’adozione tentenna. Eppure tecnologia e applicazioni continuano a registrare progressi di nota. Questa, in estrema sintesi, l’istantanea che offre oggi il comparto delle criptovalute.

“Il declino dei prezzi racconta solo una parte della storia”, dice in una mail Anatoliy Knyazev di Exante, facendo riferimento a notizie positive come “l’espansione a oltre 16.000 canali del Lightning Network (soluzione di secondo livello per rendere più scalabili le piccole transazioni sulla rete Bitcoin, NdA) o la decisione di Kentucky Fried Chicken (KFC) di accettare DASH come mezzo di pagamento in Venezuela“.