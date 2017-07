Cnp Partners lancia una nuova release di Cnp Investment Insurance Solution Pir

CNP Partners, la società del Gruppo CNP Assurances attiva in Italia nei settori del risparmio, degli investimenti e della protezione della persona, ha presentato oggi una nuova release di CNP iNVESTMENT iNSURANCE SOLUTION – PIR, la polizza multiramo che rientra tra le soluzioni destinate ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR). La nuova versione di CiiS PIR, a soli 3 mesi dal lancio della prima release, offre ai clienti una scelta ancora più ampia fra diverse soluzioni di investimento, che includono:

14 OICR (più che raddoppiati rispetto al primo portafoglio di 6) gestiti da alcune delle principali SGR italiane e due SICAV estere;

1 fondo interno assicurativo con delega di gestione a Edmond de Rothschild;

la Gestione Separata, fino ad un massimo del 10% dell’investimento.

La caratteristica principale di CiiS PIR è la sua estrema flessibilità: il cliente può variare nel tempo il portafoglio iniziale, effettuando operazioni di switch illimitate da un fondo all’altro e modificando la componente azionaria/obbligazionaria in funzione dell’andamento del mercato, rimanendo tuttavia all’interno dello stesso PIR.

La nuova versione del prodotto sarà disponibile per i nuovi clienti ma anche per coloro che hanno già sottoscritto CiiS PIR, che potranno scegliere anche tra le nuove soluzioni d’investimento proposte da CNP Partners. Inoltre, la soglia di ingresso è stata resa più accessibile: da 5.000 euro a 2.500 euro.

Dedicato ai clienti che desiderano investire con obiettivi di medio/lungo termine in prodotti “conformi” al modello PIR, CiiS PIR consente di unire ai vantaggi fiscali (quali l’esenzione dall’imposta sul capital gain e dall’imposta di successione), previsti dalla Legge di Bilancio 2017, i vantaggi propri dei prodotti assicurativi, come l’esclusione dall’asse ereditario e il diritto proprio del beneficiario.

Come noto, per poter beneficiare degli incentivi fiscali è necessario mantenere l’investimento per almeno 5 anni con la possibilità di investire non più di 30.000 euro all’anno, per un importo totale del piano individuale di 150.000 euro.