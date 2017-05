Clima, Trump: Usa via dagli accordi di Parigi

Gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi sul clima. Lo rendono noto i media americani. Secondo il sito web Axios, che cita due fonti interne all’amministrazione Usa, a breve Donald Trump dovrebbe dare l’ufficialità alla decisione controversa di abbandonare gli accordi sulla preservazione ambientale presi alla conferenza di Parigi COP21 a fine 2015.

Lo stesso presidente ha annunciato su Twitter, stavolta senza commettere refusi o errori strani come il messaggio che ha fatto il giro del mondo e che terminava con un criptico “covfefe” (parola che non significa nulla): “La decisione verrà annunciata tra qualche giorno, faremo l’America di nuovo grande”.

Trump pare che abbia già confidato l’intenzione di uscire dagli accordi che evidentemente non rientrano tra i capisaldi della sua agenda politica che va sotto il motto di “America First“. I dettagli sull’uscita dall’accordo di Parigi saranno curati da un ristretto numero di persone, tra cui Scott Pruitt, l’amministratore dell’Epa, l’agenzia di protezione ambientale, che è peraltro destinata a subire tagli ingenti previsti dal budget del governo americano.

Ancora non è chiaro come Washington intende sfilarsi dall’intesa. Durante il suo viaggio in Italia, un presentimento o forse un’intuizione aveva spinto Papa Francesco a consegnare un libro sull’ambiente a Trump, per sensibilizzarlo sul tema che si sapeva fin dalla sua elezione non fosse una delle sue priorità. Il tentativo del Pontefice sembra sia stato vano.

I percorsi da seguire sono due ma in entrambi in casi infliggerebbero un colpo duro agli sforzi fatti dalla precedente amministrazione Obama per combattere il riscaldamento climatico del globo. Stati Uniti e Cina sono i due paesi che consumano e inquinano di più al mondo: senza un impegno a ridurre le emissioni. inquinanti da parte loro e rinnovare le proprie industrie verso energie più verdi, la campagna a difesa del clima risulta azzoppata e gli accordi di Parigi sarebbero compromessi.