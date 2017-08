Cina: la frenesia nei prestiti porterà all’esplosione del debito

PECHINO (WSI) – Il nuovo problema della Cina è la frenesia che si riscontra nei prestiti dei consumatori che crea un’esplosione di debito.

A lanciare l’allarme Deutsche Bank che in un suo report ha fatto notare come il governo cinese si sta muovendo per affrontare elevati livelli di debito, ma il paese continua a elargire sempre più prestiti. Il debito delle famiglie in Cina sta crescendo “molto veloce” e si è accelerato negli ultimi tre-quattro mesi, secondo Deutsche Bank.

“Se ci concentriamo esclusivamente sul credito dei consumatori … poi la Cina ha subito qualcosa di simile a una frenesia del consumatore “.

Secondo Deutsche Bank, il credito delle imprese è sceso al 45% dal 65 per cento negli ultimi 10 anni. Dal canto suo però Pechino consente alle famiglie di prendere soldi in prestito di più per finanziare la crescita.

Ora, il credito al consumo a breve termine è in crescita del 35 per cento su base annua, e potrebbe raggiungere il 40 per cento su base annua entro la fine di dicembre considerando l’andamento attuale, ha dichiarato Deutsche Bank. La banca ha dichiarato che non è ancora chiaro dove esattamente è stato utilizzato il credito al consumo a breve termine.

La crescita complessiva del credito delle famiglie in Cina, osservano gli analisti, sta viaggiando intorno al 24% su base annua e alla fine della prima metà del 2017, il rapporto debito/PIL è sceso al 165% dal picco del 169% nel primo trimestre del 2016. Si tratta “più di una” stabilizzazione “che di una riduzione significativa”, ha dichiarato Deutsche Bank, chiamandolo “un’esplosione” di crescita. Nel frattempo, il debito delle famiglie e del governo tuttavia è aumentato dell’8-9 per cento del PIL

Il rapporto di Deutsche bank è arrivato mentre il Fondo monetario internazionale ha avvertito che la Cina è in un percorso “pericoloso” di espansione del credito. Pechino da parte sua,ha detto che gli sforzi di riduzione del debito stanno mostrando risultati, ma i livelli di indebitamento sono ancora troppo alti.

Tutti gli occhi sono puntati al congresso del Partito Comunista che si terrà in autunno, durante il quale si prevede una riorganizzazione della leadership. Gli analisti dicono che la parola chiave in testa all’evento è “stabilità”.