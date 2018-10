Cina, il rallentamento della crescita è solo l’inizio

La Cina spaventa i mercati. Il rallentamento più accentuato dell’economia di Pechino ha rappresentato solo un’anteprima di ciò che ci attende in futuro come sottolinea Craig Botham, Emerging Markets Economist di Schroders. Il Pil cinese ha segnato difatti , nel terzo trimestre 2018, un aumento del 6,5% su base annua contro il 6,6% atteso dal mercato. Era dal primo trimestre 2009 che il gigante asiatico non cresceva a ritmo così basso.

Riteniamo che un rallentamento ulteriore sia probabile: infatti, l’effetto dei dazi deve ancora manifestarsi e il settore immobiliare sta iniziando ad indebolirsi, come previsto da tempo. In aggiunta, la capacità delle autorità di adottare misure di sostegno potrebbe essere soggetta a più vincoli di quanto si pensi.

Sul fronte delle tensioni commerciali, l’accumulo di scorte in previsione dell’introduzione dei dazi (il cosiddetto ‘frontloading”) alla fine di settembre ha probabilmente contribuito a sostenere i flussi commerciali cinesi dice l’analista.