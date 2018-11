Cina: arriva Singles’ Day, evento di shopping più grande al mondo

omenica prossima, 11 novembre, Alibaba festeggerà la decima edizione del Singles’ Day, l’evento di shopping più grande al mondo capace di eclissare sia il Black Friday che il Cyber Monday.

Una giornata di shopping nato dieci anni fa riuscito a registrare dai 7 milioni di dollari di vendite iniziali ai 25 dello scorso anno, diventando l’emblema della crescita straordinaria del gigante dell’e-commerce co-fondato da Jack Ma nel 1999 e al tempo stesso simbolo della crescente potenza dei consumi della Cina. All’interno di Alibaba, la società attribuisce la creazione del Singles ‘Day al CEO Daniel Zhang, amministratore delegato.

“Molte persone mi chiedono come sia arrivato a questa idea, e la mia risposta onesta è … la sopravvivenza. …A quel tempo, Taobao Mall era un giovane business e poche persone sapevano cosa fosse.

Zhang difatti era all’epoca a capo di Taobao Mall, un sito web cinese simile ad eBay, Amazon e Rakuten, la sua sede è ad Hangzhou ed oggi è gestito da Alibaba Group. Zhang percepì un’opportunità di business nel mese di novembre, un mese abbastanza silente per quanto riguarda le vendite al dettaglio prima dello shopping natalizio. Secondo il direttore generale di TMall World , Elaine Hu, allora membro del team di marketing che ha ideato Singles Day, l’ispirazione arrivò mentre un membro del team stava mangiando i bastoncini ricoperti di cioccolato Pocky, lo snack era noto come guang gun , “rami spogli” in Corea del Sud. In Cina, i “rami spogli” sono un riferimento agli uomini che rimangono sempre single, un fenomeno più evidente con la legge del figlio unico abolita due anni fa. Nel 1993 un gruppo di studenti universitari dell’Università di Nanchino decise di iniziare a celebrare la festa dei single l’11 settembre, dal momento che il numero 1 indica la solitudine, e quella data assomiglia a quattro bastoni solitari, o rami spogli. Un numero l’11 che è piaciuto al team di Alibaba che ha così spostato la Festa dei single sulla piattaforma e-commerce nel mese di novembre. Alibaba ha promosso il festival con lo slogan “Anche se non hai un fidanzato o una fidanzata, puoi almeno fare acquisti come un matto.”

Il Singles ‘Day è ora diventato un palcoscenico per Alibaba per mostrare le sue capacità su tutte le sue piattaforme”.

Così Daniel Zhang, in una conferenza stampa di ottobre a Pechino. E asnno dopo anno la festa ha fatto macinare numeri incredibili ad Alibaba superando Black Friday e compagnia.