Cigni neri inventati

Il 07/01/2019 mi è capitato di aprire la piattaforma IG e guardare l’indice FTSE MIB cash, ovvero il CFD sul nostro indice italiano.

Per chi non lo sapesse il CFD è un contratto per differenza che emula l’indice ma non ti porta veramente a mercato ma la tua controparte è il brokers, per di più rimane aperto anche durante la notte, in tale periodo il Brokers inventa il prezzo fino all’apertura del mercato in cui gli andamenti tornano simili a quelli ufficiali.

Come dicevo in precedenza ieri mattina ho guardato su IG il prezzo in pre apertura ed evidenziava una discesa da cigno nero, completamente inventata poiché all’apertura il prezzo era poco sopra ad uno 0.5%.

Questo significa che ti avrebbe fatto saltare qualsiasi stop e fatto chiudere posizioni in forte perdita per niente.

Il Brokers è importantissimo nel trading.

iscriviti GRATIS al webinar di stasera CLICCANDO IL LINK SOTTOSTANTE, non perdere tempo, spiegherò un indicatore incredibile, i posti sono limitati.

https://goo.gl/AYGrZe

Analisi FTSEMIB.

Nell’immagine sottostante vediamo il Battleplan Biennale, attualmente dovremmo essere sull’ultimo ciclo Intermestrale del ciclo Biennale in corso, come si nota dall’indicatore di ciclo giallo in basso.

Quest’ultimo indicatore dovrebbe evidenziare che non dovrebbe esserci molto spazio per un’ulteriore salita.

In questa immagine mostriamo l’indicatore di ciclo Annuale che è ancora in fase di ribasso, in quanto la sua velocità (linea tratteggiata) è sotto l’asse dello zero.

Medio periodo FSTE MIB

I prezzi sono giunti alla media mobile del ciclo ……..OMISSIS…..

Vorresti una strategia GRATIS? CLICCA PER PARTECIPARE AL WEBINAR GRATUITO

https://goo.gl/AYGrZe

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità