Cibo contaminato: dopo la Brexit inglesi troveranno orrori nel piatto

Cioccolatini con insetti o succo d’arancia contenente vermi sono solo alcuni degli “orrori” che i consumatori britannici potrebbero essere costretti ad accettare se Londra firmerà un accordo commerciale ad ampio raggio con gli Usa dopo la Brexit.

Non è uno scherzo ma quanto confermato a Bussiness Insider da Bill Esterson, parlamentare laburista e ministro ombra del commercio. Negli Stati Uniti, i produttori fanno riferimento ad un decalogo che stabilisce il numero massimo di corpi estranei come larve, frammenti di insetti e muffe che possono essere presenti nei prodotti alimentari prima di essere immessi sul mercato. Ad esempio, i produttori statunitensi possono includere fino a 30 frammenti di insetto in un vasetto da 100 grammi di burro di arachidi, così sono tollerati 11 peli di roditore in un contenitore da 25 grammi di paprika o 3 milligrammi di escrementi di mammiferi (tipicamente escrementi di topi o di topo) per ogni chilo di zenzero. Nella UE invece non ci sono limiti ammissibili per i corpi estranei nei prodotti alimentari.

I parlamentari interpellati da Business Insider hanno espresso timori che un accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti progettato dai Brexiteers possa aprire le porte al cibo contaminato. Il segretario al commercio del Regno Unito, Liam Fox, ha negato che il Regno Unito abbasserà i suoi standard alimentari dopo la Brexit, ma non ha escluso il cambiamento degli stessi standard al fine di raggiungere nuovi accordi commerciali con i paesi di tutto il mondo.

Caroline Lucas, ex leader del partito dei Verdi e sostenitrice della campagna People’s Vote, ha aggiunto: