Chicago contro guerra ai contanti: “forma di discriminazione”

Diventeremo presto una società senza contanti? No, se a decider fosse Edward Burke, politico americano della municipalità di Chicago che la scorsa settimana ha presentato un’ordinanza al Consiglio di Città per impedire alle imprese di vietare denaro contante.

Si tratta in pratica una riposta alla Visa, sempre più impegnata nella sua impresa di far sparire il cash in circolazione. In base a quanto si legge nell’ordinanza,

“il gigante delle carte di credito ha accelerato la sua campagna per incoraggiare le attività economiche senza cash” attraverso una campagna che offre 500 mila dollari a 50 imprese che eliminano il contate dalle proprie attività”.

Una mossa che non è piaciuta al politico americano, che si è subito mosso per frenare il fenomeno a Chicago. Come? Dichiarando illegale il rifiuto di pagamenti cash nel ratail. Per chi non rispetta la legge è prevista una multa compresa tra i mille e i 2.500 dollari al giorno.

Quello che viene contestato nell’ordinanza è il fatto che le società di carte di credito solitamente caricano costi tra 1% al 3% sulle transazioni, “costi aziendali che in genere vengono trasferiti ai consumatori tramite un aumento dei prezzi”.

Non solo. Burke ha definito la sua ordinanza una questione “di equità”, mettendo in evidenza che la politica del cashless di fatto discrimina una larga fetta della popolazione. In particolare “tutti quelli che non hanno accesso alle carte di credito, tra cui le famiglie ao reddito, homeless, senza documentati o giovani”.