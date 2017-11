Chi ha investito dieci anni fa in Netflix e Amazon ora è ricco

Nonostante le turbolenze, investire nel mercato azionario resta ancora uno dei modi più efficienti per accumulare ricchezza. A patto, ovviamente, di scommettere sulle azioni giuste.

A questo proposito, il sito finanziario How Much ha preso in considerazione gli ultimi dieci anni. E ha analizzato quali sarebbero stati i guadagni al 31 ottobre scorso di chi avesse scommesso mille dollari in alcune società quotate al Nyse.

A conti fatti, gli investitori più felici sarebbero stati quelli di Netflix: a fronte di un investimento nel 2007 di mille dollari, oggi ne avrebbero in tasca $51,966.

Anche se meno Vediamo di seguito a quanto avremmo in tasca oggi, se avessimo puntate sulle seguenti aziende:

Amazon: $12,398

Apple: $6,228

Starbucks: $4,687

Nike: $3,319

Alphabet (società madre di Google): $2,922.

Walt Disney: $2,824

McDonalds: $2,793

Nonostante i buoni rendimenti, i Millennials – riporta il sito americano – sono ancora restii ad investire in Borsa con il 61% che si dice troppo spaventato.