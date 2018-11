Chi guiderà la Germania? La delfina prediletta di Merkel

Annegret Kramp-Karrenbauer, segretario generale della CDU, fedele delfino della Merkel, in pole position per diventare il prossimo leader del paese. La dipartita della cancelliera non ha sorpreso molti analisti che hanno fin da subito cercato un suo successore. In molti ipotizzano che sia la fedele Annegret Kramp-Karrenbauer a succedere alla Merkel, forse già l’anno prossimo.

“Prevediamo che Annegret Kramp-Karrenbauer succederà alla Merkel come leader del CDU. Ci aspettiamo che le elezioni si terranno nella seconda metà del 2019 e che emerga una qualche forma di coalizione centrista.

Così gli economisti di Citi guidato da Christian Schulz. Oltre alla Kramp-Karrenbauer, i nomi in pista per il dopo Merkel sono quello del ministro della salute Jens Spahn e l’ex leader del gruppo parlamentare Friedrich Merz. Conosciuta come “AKK” nei circoli politici tedeschi, la 56enne Kramp-Karrenbauer si distingue dal gruppo poiché è considerata la preferenza personale di Merkel per la leadership del partito e la futura cancelleria. La Merkel ha nominato Kramp-Karrenbauer segretario generale della CDU nel febbraio di quest’anno. La CDU prenderà una decisione durante una conferenza di partito il 7-8 dicembre. Il quotidiano tedesco Handelsblatt pensa che Annegret Kramp-Karrenbauer abbia buone possibilità di ottenere l’incarico vista la sua vasta esperienza in politica.

“Le sue posizioni all’interno del partito dovrebbero aiutare la sua campagna – e i suoi sostenitori coprono l’ala giovanile del CDU attraverso gruppi di focus per aiutare famiglie, donne e cattolici.

Così Allison Williams, vice redattore di Handelsblatt Global.Il suo unico neo è, come ha sottolineato Williams, la troppa somiglianza con la Merkel e il pubblico potrebbe volere un cambio di rotta, nel bene e nel male, dopo 13 anni di Merkel.