CheBanca!, crescono rete e ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di CheBanca! ha approvato la trimestrale al 30 Settembre 2018. Numeri in crescita per l’istituto, che vede una significativa crescita delle masse (TFA + 14% a 23 miliardi di euro) “pur in un contesto di elevata incertezza e volatilità” spiega l’amministratore delegato Gianluca Sichel. La crescita delle masse è del 2,5% rispetto a giugno 2018, con un aumento della componente gestita (AUM a €6,5mld, +2,9%), dell’amministrata (AUA a €2,2mld, +2,6%) e della base di depositi (a €14,5mld, +2,3%).

La crescita è da attribuirsi anche al potenziamento della rete di consulenti finanziari guidata da Duccio Marconi (nella foto), ma anche di quella delle filiali guidata da Lorenzo Bassani. La base clienti del gruppo è in costante aumento, a 818.000 (807.000 al 30 giugno), con il canale digitale che rappresenta il 40% delle nuove acquisizioni. In crescita anche la rete di cf, che ha raggiunto i 244 consulenti (da 226 a giugno 18 e 112 a settembre 17), collocati in 51 uffici (da 46 a giugno 18 e 26 a settembre 17); rimane confermato l’obiettivo di salire a 320 consulenti nel giugno 2019. Crescono anche i ricavi +3% a/a a 72 milioni, ben diversificati tra margine di interesse a 53 milioni e commissioni a 19 milioni (+19% a/a).