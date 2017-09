Che Banca! affida a Duccio Marconi la rete dei consulenti finanziari

Ha preso ufficialmente il via, in Che Banca!, il progetto della rete dei Consulenti finanziari. Con un comunicato la banca del Gruppo Mediobanca rende noto di aver nominato Duccio Marconi (nella foto) nel ruolo di direttore centrale Consulenti finanziari. L’inserimento di Marconi si colloca nel più ampio percorso di crescita di CheBanca! che, in linea con il piano strategico del Gruppo Mediobanca, prevede lo sviluppo del segmento Affluent & Premier con l’obiettivo di diventare la banca di riferimento per i clienti nella gestione degli investimenti e del risparmio.

Attualmente la rete dei Consulenti finanziari è composta da un centinaio di professionisti per buona parte provenienti dall’acquisizione di Barclays, ma l’obiettivo è ambizioso: inserire 100 nuovi professionisti l’anno.

Duccio Marconi ha un'esperienza ventennale nel settore della consulenza finanziaria e in precedenza ha lavorato in Credem, dove ha trascorso gran parte della sua carriera ricoprendo ruoli di responsabilità crescente, da ultimo – a partire dal 2010 – quello di direttore commerciale Rete promotori finanziari.