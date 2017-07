Ceta, Coldiretti: no a trattato che svende Made in Italy

ROMA (WSI) – Via libera al Parmesan o al Daniele Prosciutto al posto dei più famosi e genuini prodotti italiani. Questo il danno pesante al made in Italy che verrebbe legittimato con la ratifica del CETA, l’accordo di libero scambio con il Canada in discussione oggi al Parlamento. Così la Coldiretti, insieme ad altre organizzazioni quali Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch, si è data appuntamento per oggi a piazza Montecitorio a Roma.

Migliaia tra allevatori, agricoltori e ambientalisti tutti per gridare il proprio no al trattato di libero scambio.

“Per la prima volta nella storia dell’Ue viene dato il via libera a livello internazionale alle imitazioni dei nostri prodotti tipici e vengono spalancate le porte all’invasione di grano duro e carne a dazio zero. La svendita dei marchi storici del Made in Italy agroalimentare non è solo un danno sul mercato canadese ma è soprattutto un pericoloso precedente nei negoziati con altri Paesi anche emergenti che sono autorizzati cosi a chiedere le stesse concessioni”.

Secondo il Dossier della Coldiretti, con la ratifica del trattato di libero scambio con il Canada, ben 250 denominazioni di origine (Dop/Igp) italiane riconosciute dall’Unione Europea non godranno più di alcuna tutela sul territorio canadese. Peraltro il trattato dà il via libera all’uso di libere traduzioni dei nomi dei prodotti italiani mentre per alcuni prodotti (asiago, fontina e gorgonzola) è consentito in Canada l’uso degli stessi termini accompagnato con “genere”, “tipo”, “stile”, e da una indicazione visibile e leggibile dell’origine del prodotto. In sostanza si potrà continuare a produrre e vendere “prosciutto di Parma” canadesi in coesistenza con quello Dop ma anche “Daniele Prosciutto” locale. È anche riconosciuta la possibilità di utilizzare parti di una denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale (come ad esempio la chianina).

Un danno per produttori e consumatori come denuncia la Coldiretti.