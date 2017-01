Ceo Alibaba: Usa “sprecano soldi in guerre invece che aiutare il popolo”

PECHINO (WSI) – Gli Stati Uniti d’America ancora incolpano gli altri per la perdita dei posti di lavoro quando la causa dei loro problemi economici è solo americana e in gran parte tali problemi sono dovuti ai soldi sprecati in operazioni belliche.

Non le manda certo a dire il patron di Alibaba, Jack Ma che nel corso di un’intervista alla CNBC durante il World Economic Forum di Davos accusa, in merito ai problemi economici americani, la stessa America.

“Il problema non è la globalizzazione da cui gli Stati Uniti hanno ricavato tonnellate di soldi ma il modo in cui hanno speso quei soldi, senza diffondere la ricchezza nella società (…) negli ultimi 30 anni invece di lavorare su programmi di assistenza sociale, ha speso miliardi di dollari in guerre (…) non sono gli altri paesi a rubarvi il lavoro. E’ la vostra strategia: distribuite il denaro in modo corretto supponendo che spendiate soldi per la vostra gente”.

Un vero e proprio atto d’accusa quello di Jack Ma nei confronti della superpotenza mondiale. E soprattutto nei confronti del neo presidente eletto Donald Trump che ha sempre accusato l’India, la Cina e altri paesi in via di sviluppo di rubare posti di lavoro americani e ha promesso, di riportarli nel paese. Jack Ma sottolinea come la globalizzazione è meravigliosa ma c’è un problema.

“Le multinazionali americane hanno fatto milioni e milioni di dollari con la globalizzazione negli ultimi 30 anni, si veda Microsoft e Cisco con profitti che superano quelli di quattro banche cinesi messe insieme… ma dove sono finiti quei soldi?”

Il fondatore di Alibaba ha sostenuto che gli americani sono frustrati economicamente perché il paese non sta distribuendo o investendo denaro in maniera corretta e termina con un auspicio.

“Il mondo ha bisogno di una nuova leadership e la nuova leadership significa lavorare insieme. Come uomo d’affari voglio che il mondo condivida insieme le prosperità”.

Fonte: IBT