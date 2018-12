Centinaia di Euro fatti con il DNA

Il DNA sull’Euro/Dollaro

In questa immagine voglio farti vedere quanto può essere semplice individuare i massimi od i minimi ciclici di un ciclo utilizzando gli strumenti giusti. Nell’immagine stai osservando il DNA sull’euro dollaro e puoi vedere di fianco una finestra di un conto IG in cui in poche ore ho realizzato 190USD con 5 mini contratti.

Molte persone pensano che fare trading con questi strumenti sia impossibile, in realtà è molto più semplice di quanto uno pensi, anche se resta un’attività che richiede impegno e dedizione.

Analisi Hang Seng lungo periodo

Nell’immagine mostro il Battleplan del ciclo Ventennale sul ciclo Hang Seng, ad oggi siamo nella fase di discesa del primo ciclo Decennale, il quale non dovrebbe ripartire fintanto che i prezzi stanno sotto la trend delineata e fintanto che la velocità del ciclo Annuale fusion rimane sotto l’asse dello zero.

I prezzi hanno rimbalzato in seguito al tocco della banda inferiore rossa e verde, questo per forza di cose ha generato un ritracciamento, ma il target finale della discesa dovrebbe essere la linea grigia.



Medio periodo FSTEMIB

I prezzi sono arrivati a contatto con la media mobile del ciclo ….OMISSIS….

